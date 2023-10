Feuer im Heide-Park Soltau: Keine Hinweise auf Brandstiftung Stand: 12.10.2023 16:06 Uhr Nach dem Brand auf dem Gelände des Heide-Parks in Soltau (Heidekreis) sieht die Polizei bislang keine Hinweise dafür, dass das Feuer gelegt worden sein könnte.

Ob eine technische Ursache für den Brand in Frage kommt, werde geprüft, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Am Mittwoch war ein leer stehendes Verwaltungsgebäude im Eingangsbereich des Heide-Parks in Brand geraten. Etwa 4.500 Besucher auf der Anlage wurden aus Sicherheitsgründen evakuiert und der Park vorübergehend geschlossen. Ein Großaufgebot der Feuerwehr konnte das Feuer im Verlauf des Tages löschen.

Heide-Park Soltau nach Brand wieder regulär geöffnet

Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Eine Heide-Park-Sprecherin lobte den Verlauf der Räumung - diese habe gut funktioniert. Am Donnerstag öffnete die Anlage wieder regulär. Der Brand habe keine Auswirkungen auf den Parkbetrieb, hieß es.

