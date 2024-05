Stand: 30.05.2024 06:00 Uhr Europa an der Wand: Schülerinnen aus Rotenburg bemalen Aula

Ein leuchtend buntes Europa-Wandbild schmückt neuerdings die alte Aula - also den Pausenraum - der Berufsbildenden Schulen Rotenburg (BBS). Das acht mal zweieinhalb Meter große Bild zeigt Kinder aller Hautfarben, verschiedenen Alters vor verschiedenen Wahrzeichen Europas wie dem Eifelturm, dem Schiefen Turm von Pisa und dem Brandenburger Tor, sagt Klassenlehrer Sigurd Stahl. Entworfen und gestaltet haben es neun Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schulen in Rotenburg im Alter von 17 bis 21 Jahren - im Rahmen eines Europa-Projektes an ihrer Schule. Interessierte können sich das Wandbild angucken, wenn die Schule geöffnet ist.

