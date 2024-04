Stand: 04.04.2024 10:15 Uhr Einbruch in Hanstedter Kaufhaus: Polizei schnappt 19-Jährigen

Nach einem Einbruch in das Kaufhaus Dittmer in Hanstedt (Landkreis Harburg) in der Nacht zu Donnerstag hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Beamte hätten den 19-Jährigen in der Nähe des Tatorts entdeckt, sagte ein Polizeisprecher dem NDR in Niedersachsen. Spuren deuteten noch auf einen zweiten Täter hin - er sei aber entkommen. Den Angaben zufolge hatten es die Einbrecher offenbar auf Zigaretten abgesehen und zerschlugen eine Scheibe des Kaufhauses. Dabei sei ein Alarm ausgelöst worden. Die Höhe des Schadens sei noch unklar. Die Polizei in Buchholz bittet Zeugen, die Donnerstagmorgen zwischen 3 und 3.30 Uhr etwas Auffälliges beobachtet haben, um Hinweise unter der Nummer (04181) 28 50.

