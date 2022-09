Stand: 29.09.2022 12:26 Uhr Ehepaar in Undeloh brutal angriffen: 23-Jähriger angeklagt

Nach der Gewalttat in Undeloh (Landkreis Harburg), bei der ein Ehepaar im Juli angegriffen und der Mann schwer verletzt wurde, hat die Staatsanwaltschaft Lüneburg nun Anklage erhoben. Sie wirft einem 23-Jährigen vor, den Mann unvermittelt mit einer Holzlatte niedergeschlagen und sich dann sexuell an dessen Frau vergriffen zu haben. Die Anklage lautet auf versuchten Mord, gefährliche Körperverletzung und sexuelle Nötigung. Der Beschuldigte war unmittelbar nach der Tat festgenommen worden und befindet sich in Untersuchungshaft. Er hat sich laut Staatsanwaltschaft bisher nicht zu den Vorwürfen geäußert.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 29.09.2022 | 13:30 Uhr