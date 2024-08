Stand: 18.08.2024 09:15 Uhr Dachstuhl brennt in Lüneburger Innenstadt - eine Person stirbt

In der Lüneburger Innenstadt ist bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus ein Mensch ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war am frühen Sonntagmorgen die Dachgeschosswohnung des Gebäudes in Brand geraten. Das Feuer griff demnach auch auf den Dachstuhl eines angrenzenden Gebäudes über. Die Bewohnerinnen und Bewohner beider Häuser wurden evakuiert. Zwei Menschen aus der Dachgeschosswohnung kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, eine Person konnte nach Angaben der Polizei nur noch tot geborgen werden. Der Schaden wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar. Auch die Identität der verstorbenen Person wird laut Polizei noch ermittelt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 18.08.2024 | 08:00 Uhr