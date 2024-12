Stand: 16.12.2024 08:39 Uhr Cannabis-Gesetz: Lüneburger Gericht muss Fall neu verhandeln

Das Landgericht Lüneburg muss sich am Montag noch einmal mit einem Fall von Handel mit Betäubungsmitteln beschäftigen. Grund ist das neue Cannabis-Gesetz: Die Kammer hatte einen 34-Jährigen im Mai zu einer Gefängnisstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Der Angeklagte hatte gegen dieses Urteil Revision eingelegt. Mit Erfolg: Der Bundesgerichtshof (BGH) hob das Urteil teilweise auf. Durch das neue Cannabis-Gesetz habe sich in der Zwischenzeit die Gesetzeslage zugunsten des Angeklagten geändert, so der BGH. Das Lüneburger Landgericht muss nun noch einmal über die Höhe der Strafe entscheiden.

