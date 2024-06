Stand: 19.06.2024 06:32 Uhr Brandstiftung? 64-Jähriger stirbt bei Hausbrand in Lüneburg

In Lüneburg ist am Dienstag ist ein 64-jähriger Mann bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus gestorben. Aus bisher ungeklärter Ursache war das Feuer laut Polizei am Nachmittag im Dachgeschoss des Hauses im Stadtteil Ochtmissen ausgebrochen. Anwohner bemerkten den Rauch und alarmierten die Feuerwehr und die Polizei. Aufgrund der starken Rauchentwicklung seien Bewohner daran gescheitert, ins Obergeschoss zu gelangen und dem Mann zu helfen. Mit mehr als 70 Einsatzkräften konnte die Feuerwehr den Brand demnach im Laufe des Abends löschen. Durch das Feuer und das Löschwasser ist das Gebäude nicht mehr bewohnbar. Die Polizei ermittelt nun die Ursache des Brandes und kann weder einen technischen Defekt noch fahrlässige Brandstiftung ausschließen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 19.06.2024 | 06:30 Uhr