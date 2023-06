Stand: 22.06.2023 08:11 Uhr Altes Rathaus: Archäologen auf Spurensuche in Winsen

In der Altstadt von Winsen (Luhe) im Kreis Harburg führen Mitarbeiter des Archäologischen Museums Hamburg erneut eine Ausgrabung durch. Die Archäologen hoffen auf neue und spannende historische Erkenntnisse zur Stadtgeschichte. Bis November wollen sie dafür den nördlichen Kirchenvorplatz unter die Lupe nehmen. An dieser Stelle befanden sich seit dem Mittelalter das Rathaus der Stadt und ein Glockenturm. Auf der Fläche zwischen Kirche und Rathaus war bis zum Jahr 1829 mindestens 600 Jahre lang ein Friedhof, so das Archäologische Museum Hamburg. Bei Voruntersuchungen im März wurden bereits Mauer- und Fundamentreste sowie Gräber aus dem 18. und 19. Jahrhundert gefunden. Mit modernster Grabungstechnik wollen die Archäologen nun systematisch die Überreste des mittelalterlichen Stadtkerns freilegen. Nach Abschluss der Arbeiten soll im Rahmen der Innenstadtsanierung "Winsen 2020" auf dem Areal ein Wasserspiel errichtet werden.

22.06.2023