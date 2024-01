Stand: 12.01.2024 16:00 Uhr 76 Kinder in einer Kita in Winsen (Aller) erkrankt

In einer Kita in Winsen (Aller) im Landkreis Celle sind 76 Kinder erkrankt. Die Kinder leiden hauptsächlich an Erbrechen und Durchfall. Wie der Landkreis am Freitag mitteilte, konnte bei einer Kontrolle der Kita keine direkte Ursache festgestellt werden. In der kommenden Woche soll demnach eine Probe aus der Kita untersucht werden, um die dort verzehrten Lebensmittel als Ursache für Erkrankungen auszuschließen. Auch eine Trinkwasserprobe sei genommen worden, die auf eventuelle Verunreinigungen getestet werde. Einigen der erkrankten Kinder geht es nach Angaben des Landkreises wieder besser. Aus anderen Einrichtungen seien bisher keine ähnlichen Symptome bekannt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min