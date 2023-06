Stand: 12.06.2023 09:20 Uhr 50-jähriges Jubiläum: Stade feiert seinen Seehafen

Zum 50-jährigen Jubiläum des Seehafens Stade gibt es am Montagvormittag eine Schiffstour auf der Elbe. Dazu wird auch Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) erwartet. Der Seehafen hat vor 50 Jahre klein angefangen und ist seitdem stark gewachsen. Gemessen am Warenumschlag zählt er heute zu den Top drei der Hafenstandorte in Niedersachsen, teilt Niedersachsen Ports mit. Insgesamt arbeiten im Hafenareal 2.700 Menschen. Für die Bürger Stades sei der Seehafen etwas ganz Besonderes, sagt die stellvertretende Bürgermeisterin Melanie Reinecke (CDU). Er habe vor 50 Jahren den Wohlstand in die Stadt gebracht. Dank des Hafens siedelten sich Unternehmen an und schafften Arbeitsplätze.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 12.06.2023 | 08:30 Uhr