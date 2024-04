40 Waffen aus Güterzug gestohlen - Bundespolizei fasst Verdächtige Stand: 12.04.2024 11:24 Uhr Ende März wurden 40 halbautomatische Waffen aus einem Güterzug am Rangierbahnhof Maschen gestohlen. Die Bundespolizei fand sie in einem Bunker unter der Erde in der Nähe.

Ein 49 und ein 30 Jahre alter Mann aus Seevetal (Landkreis Harburg) wurden festgenommen und die Gewehre sichergestellt, wie Bundespolizei und Staatsanwaltschaft Lüneburg am Freitag auf einer Pressekonferenz mitteilten. Mitarbeiter eines Umschlagbahnhofs im bayerischen Nürnberg informierten demnach die Bundespolizei, dass dort ein Container aufgebrochen worden war. Dieser sei zuvor aus China im Hamburger Hafen angelandet. Zwischen dem 16. und 19. März befand sich der Container den Angaben zufolge auf dem Rangierbahnhof in Maschen. Dort wurde die Versiegelung aufgebrochen und die Waffen entwendet.

Fährtenhund bringt Ermittler zu Erdbunker

Am Tatort fanden die Ermittler DNA und setzten einen Fährtenhund darauf an, wie es weiter hieß. Bei solchen Diebstählen sei es häufig, dass die Täter in Tatortnähe ein Depot nutzten, um nicht mit der Beute in Verbindung gebracht zu werden. Nach mehreren Tagen fanden die Beamten einen Erdbunker. Darin waren die Gewehre versteckt. Beamte überwachten daraufhin den Bunker, in der Hoffnung, dass die Täter zurückkommen. Einige Tage später wurden die beiden Männer am Bunker widerstandslos festgenommen.

Waffen sollten im Darknet verkauft werden

Bei den Waffen handle es sich um 40 Gewehre mit sogenanntem NATO-Kaliber, wie Halgo Martens von der Bundespolizei sagte. Sie sind demnach voll funktionsfähig und ähneln äußerlich dem Sturmgewehr Typ "M16". Eine normale Schutzweste eines Streifenbeamten würde die Kugeln nicht abfangen. "Das ist ein gefährliches Kaliber", sagte Martens. Laut einem Gutachten des Bundeskriminalamts seien die Gewehre aber nicht als Kriegswaffen einzustufen, da sie nicht Dauerfeuer-fähig seien. Sportschützen und Jäger könnten sie legal erwerben. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Täter die Waffen im Darknet weiterkaufen wollten. Die Gewehre hätten einen Wert von gut 46.000 Euro. Eigentlich sollten sie an eine Waffenfirma in Süddeutschland geliefert werden, wie es weiter hieß.

Männern drohen bis zu zehn Jahre Gefängnis

Bei einer Verurteilung würden den Männern eine Haftstrafe zwischen drei Monaten und zehn Jahren drohen, sagte Wiebke Bethke von der Staatsanwaltschaft Lüneburg. Aktuell werde ihnen besonders schwerer Diebstahl vorgeworfen, dies könne sich aber noch ändern. Die Männer sitzen in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Winsen (Luhe) hatte einen Tag nach der Festnahme, am 7. April, Haftbefehle erlassen, so Bethke.

