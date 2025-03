21-Jähriger stirbt bei Motorradunfall in Scheeßel Stand: 31.03.2025 16:45 Uhr Ein Motorradfahrer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto auf der B75 in Scheeßel (Landkreis Rotenburg) gestorben. Der Autofahrer übersah den 21-Jährigen, als er von einem Parkplatz auf die Bundesstraße fuhr.

Der 21-Jährige war am Freitagabend mit einer Gruppe weiterer Motorradfahrer unterwegs, als es zum Unfall kam, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach verließ der 58 Jahre alte Autofahrer mit seinem Fahrzeug den Parkplatz eines Supermarkts und stieß beim Auffahren auf die Bundesstraße mit dem jungen Fahrer zusammen. Zeugen hätten berichtet, dass der Motorradfahrer schnell unterwegs war, hieß es. Laut Polizei stürzte der 21-Jährige und wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Motorrad und Auto gerieten in Brand

Beide Fahrzeuge fingen nach dem Zusammenstoß Feuer. Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten blieb die B75 den Angaben zufolge gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Die Polizei schätzt den Schaden auf 25.000 Euro. Sie ermittelt nun zum Unfallhergang und bittet Zeugen um Hinweise.

