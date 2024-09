Stand: 09.09.2024 13:25 Uhr 100.000 Euro Schaden: Diebe stehlen Wärmepumpen in Nottensdorf

Einbrecher haben sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag Zugang zu einem Betriebsgelände an der B73 in Nottensdorf (Landkreis Stade) verschafft und dort Wärmepumpen gestohlen. Laut Polizei sollen der oder die Täter neben den Wärmepumpen auch Kühlaggregate entwendet haben. Das Diebesgut sei zunächst im Außenbereich gestapelt und dann in einen Transporter verladen worden sein. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf mehr als 100.000 Euro und bittet um Hinweise zu auffälligen Personen und Fahrzeugen unter der Telefonnummer (04163) 82 89 50.

