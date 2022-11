Stand: 21.11.2022 10:50 Uhr A1 bei Elsdorf: Polizei stoppt Autofahrer mit 2,3 Promille

Auf der A1 bei Elsdorf hat die Polizei nach eigenen Angaben am Sonntagabend einen 58-jährigen Autofahrer angehalten, der mit 2,3 Promille unterwegs war. Bei der Kontrolle auf einem Autohof musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Die Polizei nahm die Autoschlüssel an sich. Weil der Fahrer nicht in Deutschland wohnt, haben die Beamten außerdem eine Kaution erhoben, um das Strafverfahren zu sichern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 21.11.2022 | 09:30 Uhr