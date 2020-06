Stand: 19.06.2020 00:00 Uhr - Show & Musik

Hurricane virtuell 2020: Heute starten die Livestreams

Das Hurricane-Festival kann 2020 wegen Corona nicht wie gewohnt in Scheeßel stattfinden. Doch das Hurricane virtuell macht aus der Not eine Tugend und lässt trotz allem Festivalstimmung aufkommen. Auf ndr.de/hurricane gibt es ab heute viele Highlight-Konzerte der vergangenen Jahre. Mit dabei sind etwa Macklemore, Mumford & Sons, Bilderbuch, Billy Talent und Feine Sahne Fischfilet.

Von heute an bis Sonntag streamt NDR.de die Auftritte von 38 Acts in drei jeweils mehr als zehnstündingen Sendungen live. Darunter sind die besten Auftritte der vergangenen Jahre und einige Überraschungen. Durch die Sendungen führen Bosse, Porky von Deichkind, Elton und Jen von Grossstadtgeflüster. Sie haben sich auf dem Eichenring in Scheeßel getroffen und über ihre Lieblings-Hurricane-Momente gesprochen. Dieses Wochenende wird gerockt - nur eben zu Hause!

Leoniden beim Hurricane virtuell 2020 - Trailer Show & Musik - 20.06.2020 23:15 Uhr Die Kieler Band Leoniden rund um Sänger Jakob Amr tritt beim Hurricane virtuell 2020 auf. Zwar gibt es keine Zuschauer - die Band macht aber trotzdem Festivalstimmung.







Viele der Konzerte werden nach der Ausstrahlung im Livestream noch für 90 Tage online sein.

Die Acts von heute Uhrzeit Act Danach online? 14.00 Tonbandgerät ja 15.00 Alice Merton ja 15.15 Bosse nein 15.30 Massendefekt ja 16.15 Madsen ja 17.15 Feine Sahne Fischfilet ja 18.15 Cigarettes After Sex ja 19.15 Bloc Party ja 20.30 The Wombats ja 21.30 Bear's Den ja 22.30 Tom Walker ja 23.00 George Ezra nein 00.00 Mumford & Sons nein

Die Acts von Sonnabend, 20. Juni Uhrzeit Act Danach online? 14.00 Anchors & Hearts ja 14.30 Marmozets ja 15.00 Touché Amoré nein 15.15 Culture Abuse ja 16.00 Wolfmother ja 17.00 Grossstadtgeflüster ja 17.15 The Streets ja 18.15 Die Orsons ja 18.45 257ers ja 20.00 Prinz Pi ja 20.15 SXTN ja 21.15 Bilderbuch nein 22.15 Macklemore nein 22.30 The Cure ja (30 Tage) 00.45 Leoniden ja

Die Acts von Sonntag, 21. Juni Uhrzeit Act Danach online? 14.00 NOFX ja 15.00 Idles ja 15.30 Black Rebel Motorcycle Club nein 16.30 Skinny Lister nein 17.15 Talco nein 18.00 Flogging Molly ja 19.00 Donots ja 20.00 Enter Shikari ja 20.45 Kraftklub ja (30 Tage) 22.00 Zebrahead ja 22.15 Billy Talent nein 00.00 Leoniden ja

Das NDR Fernsehen zeigt zudem am 20. Juni ab 23:15 Uhr in "Kultur trotz Corona - Dein Festival" die Topacts ausgewählter Festivals der vergangenen Jahre und eigens für die Sendung neu eingespielte Musikstücke.

