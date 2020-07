Stand: 20.07.2020 20:45 Uhr - Show & Musik

Hurricane 2020 virtuell: Die Konzerte als Videos

Das Hurricane-Festival konnte 2020 wegen Corona nicht wie gewohnt in Scheeßel stattfinden. Doch das Hurricane virtuell hat aus der Not eine Tugend gemacht und ließ trotz allem Festivalstimmung aufkommen. Viele Highlight-Konzerte der vergangenen beiden Jahre wurden gestreamt. Zum Nachgucken gibt es hier die Auftritte von Kraftklub, der Donots, Feine Sahne Fischfilet, The Cure und vielen anderen.

Die meisten der Konzerte sind nach der Ausstrahlung im Videostream vom 19. bis 21. Juni noch für 90 Tage online.

Zusammen mit dem NDR und ARTE haben die Veranstalter des Hurricane ein Programm auf die Beine gestellt: mit Talk, Live-Musik und den Highlights der letzten Jahre.







Die Liveauftritte vom Hurricane virtuell 2020

An einem Tag trafen sich einige Künstler am Hurricane-Veranstaltungsort in Scheeßel für ganz besondere Performances.

