Stand: 04.09.2023 08:40 Uhr Zwei Männer beim Schützenfest in Langenhagen attackiert

Nach dem Schützenfest in Langenhagen (Region Hannover) ermittelt die Polizei in zwei Fällen wegen gefährlicher Körperverletzung. Beim ersten Vorfall am späten Samstagabend griffen den Angaben zufolge vier Unbekannte zwei Männer an. Einem von ihnen traten sie gegen den Kopf, als dieser am Boden lag. Er wurde laut Polizei nicht ernsthaft verletzt. Bei einem zweiten Angriff am frühen Sonntagmorgen sei ein Mann Opfer einer ebenfalls vierköpfigen Gruppe geworden. Diese habe ihn plötzlich und anscheinend grundlos niedergeschlagen und auf ihn eingetreten. Laut Polizei blieb auch er weitgehend unverletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.09.2023 | 08:30 Uhr