Verfahren gegen Ex-Hells-Angels-Chef Hanebuth eingestellt Stand: 02.09.2021 16:23 Uhr Das Amtsgericht Hannover hat das Verfahren gegen Frank Hanebuth wegen gefährlicher Körperverletzung eingestellt. Der 56-Jährige muss aber eine Geldauflage von 1.000 Euro zahlen.

Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung hätten sich auf die Einstellung geeinigt, sagte ein Gerichtssprecher. Die Beweisaufnahme habe ergeben, dass der Vorwurf der Mittäterschaft und des gemeinsamen Plans mit dem - bis heute unbekannten - Schläger nicht trägt. Damit sei der Hauptvorwurf vom Tisch. Hanebuth und der mitangeklagte 35-Jährige müssten nun innerhalb eines Monats jeweils 1.000 Euro an den Verein Violetta zahlen, der sich gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und jungen Frauen einsetzt.

Gericht verhandelt Schlägerei aus dem Oktober 2020

In dem Fall ging es um eine Schlägerei im Oktober 2020. Damals war in Hannovers Rotlichtviertel ein 37-Jähriger verprügelt worden. Als Polizisten dem Mann helfen wollten, sollen, so lauteten die Vorwürfe, Hanebuth und mindestens neun weitere Personen die Beamten daran gehindert haben. Hanebuth hat sich zu den Vorwürfen nicht geäußert.

Polizei findet bei Razzia Waffen

Erst im August 2020 hatte das Amtsgericht Geldstrafen gegen den 56-Jährigen und weitere Männer verhängt. Nach Überzeugung des Gerichts war Hanebuth beteiligt, als ein 40 Jahre alter Kfz-Mechaniker geschlagen wurde. Im Zusammenhang mit diesen Vorwürfen waren bei einer Razzia im November 2018 verbotene Waffen - vor allem Patronen - auf dem Anwesen von Hanebuth gefunden worden.

