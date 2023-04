Stand: 25.04.2023 12:40 Uhr Unbekannte verprügeln Mann - und werfen ihn von Leine-Brücke

In Hannover haben Unbekannte einen Mann verprügelt und ihn anschließend in die Leine geworfen. Der 26-Jährige wurde durch den Angriff schwer verletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach möglichen Zeugen. Die Attacke ereignete sich bereits in der Nacht zu Ostermontag, wie die Polizei Hannover am Dienstag mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich das Opfer mit zwei Männern im Rotlichtviertel Steintor gestritten. Die Männer verfolgten den 26-Jährigen, schlugen auf ihn ein und schubsten ihn von der Goethebrücke in die Leine. Der Mann wurde von Passanten entdeckt. Er wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern, zum Tatgeschehen oder zu einer Verfolgung geben können, sich unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 zu melden.

