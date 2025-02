Stand: 27.02.2025 11:32 Uhr Unbekannte sprengen zwei Geldautomaten in Langenhagen

Drei bislang unbekannte Täter haben am frühen Donnerstagmorgen in Langenhagen (Region Hannover) zwei Geldautomaten gesprengt. Der Vorraum der Bankfiliale samt der beiden Geldautomaten wurde durch die Explosion vollständig zerstört, heißt es von der Polizei. Trümmer und Splitter flogen bis auf die Straße, sagte eine Sprecherin. Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden - wie hoch genau, das ist noch unklar. Verletzt wurde niemand. Zwei der drei mutmaßlichen Täter waren laut Zeugen dunkel gekleidet. Außerdem sollen sie in der Bank eine Stirnlampe auf dem Kopf getragen haben. Ein dritter Mann wartete demnach im Fluchtwagen. Dabei soll es sich vermutlich um einen schwarzen Audi handeln. Die Fahndung nach den Tätern verlief bislang erfolglos. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 entgegen.

