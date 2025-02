Stand: 27.02.2025 07:59 Uhr Unbekannte sprengen Geldautomaten in Langenhagen

Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen in Langenhagen (Region Hannover) mindestens einen Geldautomaten gesprengt. Wie hoch der entstandene Schaden ist und ob die Täter Beute machen konnten, sei unklar, teilte ein Polizeisprecher mit. Auch sei noch nicht geklärt, wie viele Geldautomaten gesprengt wurden und ob mehrere Täter beteiligt waren. Den Angaben zufolge ist in einer Bank mindestens ein Geldautomat mit Hilfe von Sprengstoffgas zerstört worden. Die Ermittlungen laufen.

