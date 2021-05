Stand: 27.05.2021 07:29 Uhr TUI will Mitarbeiter in Hannover auf Campus konzentrieren

Der Touristik-Konzern TUI will tausende Mitarbeiter in Hannover zusammenziehen und dafür andere Büro-Standorte schließen. Laut Vorstandschef Friedrich Joussen will TUI damit Fläche einsparen, Kosten senken und gleichzeitig flexibles Arbeiten fördern. Joussen sprach von einer Art Campus an der Konzernzentrale, mit Arbeitszonen und offenen Flächen. Das Unternehmen plant für 3.000 Beschäftigte mit rund 1.700 Schreibtisch-Plätzen. Der Umbau hänge mit den Lehren der Pandemie zusammen, Pläne für mobiles Arbeiten habe es aber auch vorher schon geben, so Joussen.

