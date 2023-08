Stiftung niedersächsische Gedenkstätten in Celle beschädigt Stand: 15.08.2023 15:44 Uhr Unbekannte haben den Sitz der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten in Celle angegriffen. Nach Polizeiangaben zerstörten sie drei Fensterscheiben.

Zuvor hatten der oder die Täter zudem ein Schild von der Wand gerissen, mit dem sie dann das Glas einschlugen, wie die Polizei mitteilte. "Selbstverständlich wurde Strafanzeige erstattet", sagte die Geschäftsführerin der Stiftung, Elke Gryglewski. Die Stiftung hatte zusammen mit anderen Akteuren zu einer Demonstration gegen den Landesparteitag der AfD aufgerufen, der am Wochenende in Celle stattfindet. Bislang gebe es jedoch keine konkreten Hinweise auf einen Anschlag oder eine politisch motivierte Tat, sagte ein Polizeisprecher dem NDR in Niedersachsen. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Trotzdem wurde inzwischen der Staatsschutz der Polizei Celle eingeschaltet. Denn laut Polizei sind in den vergangenen Tagen rund um den Stiftungssitz mehrere Aufkleber der rechten Szene entdeckt worden.

Stiftung fördert Bildung zu Verbrechen des Nationalsozialismus

Angesichts des Angriffs bekräftigte die Stiftung den Demonstrationsaufruf. Alle seien gefordert, die Demokratie zu verteidigen, sagte Gryglewski. "Wir sind überzeugt, dass es nur eine Minderheit ist, die sich hier gewalttätig äußert." Die Stiftung niedersächsische Gedenkstätten ist Trägerin der Gedenkstätte am einstigen Konzentrationslager Bergen-Belsen und der Stätte in der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel. Sie will die historisch-politische Bildung zum Nationalsozialismus und dessen Verbrechen fördern.

Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen

Hinweise zu den Tätern gibt es laut Polizei bislang nicht. Die Tat ereignete sich demnach zwischen Montag um 6.30 Uhr und Dienstagmorgen um 5 Uhr. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Celle unter der Telefonnummer (05141) 277 0 zu melden.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 15.08.2023 | 15:00 Uhr