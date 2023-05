Stand: 12.05.2023 08:11 Uhr Starkregen: Schlamm und Geröll rutschen durch die Straßen von Springe

Starker Regen hat in Springe in der Region Hannover für einige Feuerwehreinsätze gesorgt. Unter anderem wurde durch die gewaltige Niederschlagsmenge im Ortsteil Völksen Schlamm und Geröll durch die Straßen gespült. Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr hoben die Wassermengen auch einige Kanaldeckel an, die so zu weiteren Hindernissen auf den Straßen wurden. Im Ortsteil Bennigsen stand das Wasser auf der Fahrbahn. Außerdem drang Wasser in den Keller der örtlichen Grundschule ein.

