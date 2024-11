Stand: 01.11.2024 07:26 Uhr Randale in Halloween-Nacht: Polizisten mit Böllern beworfen

In der Halloween-Nacht haben in Hannover mehrere Jugendliche Polizisten angegriffen. In den Stadtteilen Mühlenberg und Sahlkamp seien Einsatzkräfte vereinzelt mit Pyrotechnik beworfen worden, teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage von NDR Niedersachsen mit. Demnach waren am Mühlenberger Markt 70 und am Sahlkamp sogar bis zu 200 Jugendliche und Heranwachsende an den Auseinandersetzungen beteiligt gewesen. Eine Person wurde laut Polizei in Gewahrsam genommen. Am Sahlkamp wurden außerdem Mülleimer und Müllcontainer angezündet. Die Polizei hatte in diesem Jahr ihre Präsenz auf den Straßen deutlich erhöht. Schon im vergangenen Jahr hatte es in Hannover Krawalle am Halloween-Abend gegeben. Dieses Jahr ist die Lage nach Angaben der Polizei jedoch nicht so brisant wie damals gewesen.

