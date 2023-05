Stand: 25.05.2023 15:04 Uhr Priester freigestellt: Verdacht auf sexualisierte Gewalt

Das katholische Bistum Hildesheim hat einen Priester mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Der Grund ist nach Angaben von Bistumssprecher Volker Bauerfeld der Verdacht der sexualisierten Gewalt. Der 59-Jährige war seit 2021 in Hannover in der Spanischsprachigen Katholischen Mission tätig. Ihm wird vorgeworfen, vor rund 30 Jahren in seiner Heimat Bolivien einem angehenden Priester sexualisierte Gewalt angetan zu haben. Bauerfeld verwies darauf, dass bis auf Weiteres die Unschuldsvermutung gelte. Die Vorwürfe müssten nun in der bolivianischen Hauptstadt Sucre aufgeklärt werden. Der Priester soll nach Aufforderung des Bistums seine Wohnung in Hannover räumen und in das südamerikanische Land zurückkehren. In Deutschland sei kein Fehlverhalten bekannt.

