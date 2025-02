Stand: 02.02.2025 13:11 Uhr Polizeiauto kippt bei Unfall auf die Seite - zwei Verletzte

In Hannover-Vahrenwald sind bei einem Unfall mit einem Polizeiwagen zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Streifenwagen am Freitag gegen 21.30 Uhr auf dem Weg zu einem Einsatz an einer Kreuzung mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Der Polizeiwagen kippte daraufhin auf die Seite. Ein Beamter und der Fahrer des anderen Autos wurden leicht verletzt. Die Unfallursache ist unklar.

VIDEO: Unfall bei Einsatzfahrt in Hannover: Polizeiauto kippt um (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 01.02.2025 | 09:00 Uhr