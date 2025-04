Stand: 16.04.2025 16:05 Uhr Pkw kollidiert mit Bus bei Seelze - Autofahrerin schwer verletzt

Ein Auto ist am Mittwochmorgen auf einer Kreuzung bei Seelze (Region Hannover) mit einem Linienbus kollidiert. Die 49 Jahre alte Autofahrerin wurde dabei nach Angaben der Polizei schwer verletzt, sie kam in ein Krankenhaus. Zwei Fahrgäste im Lienenbus verletzten sich durch das abrupte Abbremsen des Busses leicht, der Busfahrer erlitt einen Schock, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Frau wollte laut Polizei auf der Landstraße mit ihrem Auto nach links abbiegen. Durch die Sonne sei sie offenbar geblendet worden und hätte das Stoppschild übersehen, so ein Feuerwehrsprecher. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto den Angaben zufolge um 180 Grad gedreht und auf die Fahrbahnseite katapultiert. Die Trümmer waren laut Feuerwehr über die ganze Straße verteilt. Die Kreuzung wurde für die Unfallaufnahme für vier Stunden gesperrt.

