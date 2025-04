Stand: 15.04.2025 13:19 Uhr Nach tödlichem Zugunfall in Hannover: Polizei sucht Zeugen

Nach einem tödlichen Zugunfall in Hannover ist die Identität des Toten weiter unklar. Bisher sei die Identifizierung trotz intensiver Ermittlungsarbeit nicht gelungen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Den Angaben zufolge ist der Mann bereits am 7. März im Stadtteil Kirchrode von einem Güterzug erfasst und getötet worden. Zeugen hatten den Schwerverletzten demnach in der Nähe der Gleise gefunden. Er starb noch an der Unfallstelle. Um den Mann zu identifizieren, sucht die Polizei nun Zeugen. Der Mann war demnach etwa 50 Jahre alt, hatte grau-braunes kurzes Haar und einen Dreitagebart. Laut Polizei trug er am linken Unterarm eine Tätowierung mit dem Buchstaben "S". Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 zu melden.

