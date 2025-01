Stand: 09.01.2025 07:27 Uhr Lkw-Unfall auf A7: Zwei Menschen lebensgefährlich verletzt

Auf der A7 bei Hannover sind am Mittwochabend zwei Menschen lebensgefährlich verletzt worden. An dem Zusammenstoß am Kreuz Kirchhorst waren nach Angaben der Feuerwehr Isernhagen ein Lastwagen, ein Kleintransporter und ein Auto beteiligt. Einsatzkräfte mussten zwei Menschen aus dem Kleintransporter befreien. Sie wurden lebensgefährlich verletzt. Eine Person im Auto sei schwer verletzt worden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Wie der Unfall passieren konnte, ist laut Polizei noch unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 09.01.2025 | 06:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover