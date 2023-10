Stand: 04.10.2023 10:41 Uhr Kräftiger kleiner Kerl: Mutter bringt Fünf-Kilo-Baby zur Welt

In einer Nienburger Klinik hat eine Mutter ein Kind mit einem Geburtsgewicht von 5.290 Gramm auf natürlichem Wege zur Welt gebracht. Das sei ein extrem seltener Fall, wie die Helios Kliniken Mittelweser am Dienstag mitteilten. Das Krankenhaus zitiert die Mutter Luisa Keech: "Dass ich diesen großen Jungen auf ganz natürlichem Weg auf die Welt gebracht habe, ist wirklich unglaublich." Laut Klinik wiegen Babys bei der Geburt durchschnittlich 3.500 Gramm. Sind sie deutlich größer, berge das Risiken für die Mutter. Ärzte seien ab einem errechneten Gewicht von 4.500 Gramm verpflichtet, Patientinnen darüber aufzuklären, dass zum Beispiel die Schulter des Kindes im Becken hängen bleiben könnte, so die Klinik. Für Mutter Luisa Keech ist der jetzt geborene Henry das zweite Kind. Schon vor fünf Jahren hatte sie Oscar zur Welt gebracht, auch er war mit 4.760 Gramm Geburtsgewicht recht schwer.

