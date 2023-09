Stand: 21.09.2023 17:04 Uhr Innenstadt von Hannover: Umbau der Schmiedestraße abgeschlossen

Nach mehr als einem Jahr Bauzeit hat Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) am Donnerstag in Hannovers Innenstadt die neue Schmiedestraße eröffnet. Die neue Straße sei ein gutes Beispiel, wie sich die Innenstadt in Hannover in Zukunft entwickeln soll, betonte Onay. Autos haben in der Straße nun weniger Platz und dürfen nur noch Tempo 20 fahren. Fußgänger und Radfahrer haben dafür umso mehr Raum und es gibt nun auch Sitzmöglichkeiten. "Die Schmiedestraße ist jetzt eine echte Flaniermeile. Eine Straße, die die Einkaufscity zur Altstadt anbindet, die bisher eher ein Durchgangsraum war - jetzt bietet sie Anlass, auch mal zu bleiben", sagte der Oberbürgermeister. Der Umbau der Schmiedestraße hat knapp drei Millionen Euro gekostet. Nun sollen laut Onay zeitnah Bäume gepflanzt werden, damit aus der Straße zukünftig eine Allee wird.

Schmiedestraße - vor Umgestaltung und in der Planung:

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 21.09.2023 | 15:00 Uhr