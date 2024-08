Stand: 12.08.2024 11:19 Uhr Herrenloser Wellensittich verbringt Nacht auf Polizeiwache

Ein grün-gelber Wellensittich hat am Wochenende eine Nacht auf der Polizeidienststelle in Stadthagen (Landkreis Schaumburg) verbracht. Aufmerksame Passanten hatten den zahmen Vogel am Samstagabend auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants entdeckt und eingefangen. Anschließend brachten sie ihn zur örtlichen Polizeiwache. Dort verbrachte der Wellensittich die Nacht - zur Freude der Polizeibeamten. Der Vogel schien sich wohlzufühlen, saß auf den Händen und Schultern der Beamten, erzählte ein Polizeikommissar. Am Sonntag brachte die Polizei den Vogel ins Stadthagener Tierheim. Die Eigentümer können den Wellensittich dort abholen.

Weitere Informationen Tierischer Polizei-Einsatz: Einsames Lamm verbringt Nacht auf Wache Das Lamm ist allein durch ein Dorf im Landkreis Lüchow-Dannenberg gelaufen. Polizisten haben es mit auf die Wache genommen. (09.07.2024) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 12.08.2024 | 08:30 Uhr