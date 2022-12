Stand: 05.12.2022 13:01 Uhr Hannover: Nach Unfall in Südstadt - Polizei sucht Zeugen

Eine Fußgängerin ist am Sonntagnachmittag in der Südstadt von Hannover von einem Auto erfasst worden, als eine 52-jährige Fahrerin rechts in die Sallstraße abbog. Die 28-jährige Fußgängerin wurde dabei verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei soll die Autofahrerin gegen 16.15 Uhr aus Richtung Geibelstraße gekommen sein. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109 18 88 zu melden.

