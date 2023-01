Stand: 09.01.2023 19:10 Uhr Hannover: E-Scooter an Schornstein von Supermarkt geparkt

Ein Unbekannter hat sich für einen Leih-E-Scooter einen außergewöhnlichen Ort in Hannover zum Abstellen ausgesucht: den Schornstein eines Supermarktes. Der Elektro-Roller hing am Montag in rund zehn Metern Höhe, ein Mitarbeiter des Roller-Verleihers musste das Gefährt vom Dach holen. Der Roller-Verleiher spricht von einem weiteren Vandalismus-Fall. "Wir unterstützen die örtlichen Behörden in jeglicher Hinsicht und befürworten es, wenn Polizei und Ordnungsamt bei Fällen von Vandalismus hart durchgreifen", hieß es. Wie oft Nutzerinnen und Nutzer ihre Roller an ungewöhnlichen Orten abstellen, beantwortete das Unternehmen nicht.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 09.01.2023 | 19:30 Uhr