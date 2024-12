Stand: 24.12.2024 23:00 Uhr Halb im Graben, halb in der Hecke: Lkw steckt fest, Fahrer schläft

Ein mutmaßlich betrunkener Lkw-Fahrer ist in Stolzenau (Landkreis Nienburg) mit seinem Sattelzug im Graben gelandet. Ein Zeuge meldete, dass der Laster am Ortsrand mit laufendem Motor teilweise auf einem Grünstreifen und teilweise in einer Hecke feststecke, teilte die Polizei mit. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Sattelzug quer zur Fahrbahn stand. Die hintere Achse des Lkw war den Angaben zufolge fast vollständig im Boden eingesunken. Der 47-jährige Fahrer schlief im Führerhaus. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als einem Promille. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet und sein Führerschein beschlagnahmt. Der Sattelzug musste abgeschleppt werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min