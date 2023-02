Stand: 22.02.2023 22:04 Uhr Gestohlene Bankkarte: Polizei fahndet nach Betrüger-Trio

Mit einer gestohlenen Bankkarte soll ein mutmaßliches Betrüger-Trio einen Schaden von 22.500 Euro angerichtet haben. Nach Angaben der Polizei sollen die mutmaßlichen Täter in Hannover, in der Gemeinde Wedemark und in den Landkreisen Vechta und Nienburg sowie in Frankfurt und Polen unterwegs gewesen sein. In 23 Fällen hätten die Gesuchten Ende September 2022 Geld abgehoben oder in Geschäften mit der gestohlenen Karte gezahlt. Zu einem der mutmaßlichen Betrüger hat die Polizei Fotos veröffentlicht. Der darauf zu sehende Verdächtige wird laut Polizei meist von einem mutmaßlichen Komplizen begleitet. Dieser soll etwa 1,75 Meter groß und auffallend hager sein. Er trage eine gelbe Cap sowie eine blaue Jacke. Zum dritten mutmaßlichen Täter liegt keine Beschreibung vor.

