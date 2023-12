Stand: 18.12.2023 12:31 Uhr Geldautomat in Winsen gesprengt - Täter auf der Flucht

In der Gemeinde Winsen im Landkreis Celle ist in der Nacht zu Montag ein Geldautomat gesprengt worden. Nach Angaben der Polizei ist eine Volksbankfiliale betroffen. Der Geldautomat sei gegen 1.30 Uhr von Unbekannten gesprengt worden. Anwohner riefen die Polizei, nachdem sie zwei Explosionen gehört hatten. Ein Polizeisprecher sagte, Zeugen hätten außerdem einen dunklen Pkw vor der Bank gesehen. Die Kennzeichen waren gestohlen, wie sich später herausstellte. Die Fahndung nach dem Wagen blieb bislang erfolglos. Erst am Samstag war in Harsefeld im Landkreis Stade ein Geldautomat gesprengt worden. Durch die Wucht der Detonation wurden Zehntausende Euro in der Umgebung verteilt.

