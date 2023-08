Stand: 17.08.2023 22:05 Uhr Gefahr von Asbest: Schulstart in Wunstorf verzögert sich

Am Wunstorfer Hölty-Gymnasium (Region Hannover) beginnt das Schuljahr für mehrere Jahrgänge frühestens am Montag. Grund ist die Sorge, dass bei Bauarbeiten in den Sommerferien krebserregender Asbest in die Raumluft gelangt ist. Die Stadt Wunstorf spricht von einer reinen Vorsichtsmaßnahme. Eine Spezialfirma habe den betroffenen Trakt gereinigt. Ob die Schule am Montag wieder voll geöffnet werden kann, soll im Laufe des Freitags entschieden werden. Auch in Hildesheim hatten Bauarbeiten den Schulbeginn verzögert. In der Oskar-Schindler-Gesamtschule lag teilweise noch so viel Baustaub, dass der Unterricht erst am Donnerstag beginnen konnte.

