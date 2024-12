Stand: 30.12.2024 14:34 Uhr Flughafen Hannover: Betrunkener darf Flug nicht antreten

Am Flughafen Hannover ist ein Mann nicht in ein Flugzeug gelassen worden, weil er offenbar zu betrunken war. Wie die Bundespolizei mitteilte, wollte der 41-Jährige am vergangenen Samstag eigentlich seinen Silvester-Urlaub in Ägypten antreten. Als er von der Verspätung seines Fluges erfuhr, setzte sich der Mann laut Polizei an eine Bar im Wartebereich des Flughafens. Beim Boarding sei der 41-Jährige dann so betrunken gewesen, dass er sich kaum noch auf den Beinen halten konnte, heißt es von der Bundespolizei. Der herbeigerufene Pilot entschied den Angaben zufolge, den Fluggast in diesem Zustand nicht mitzunehmen. Bundespolizisten übergaben den 41-Jährigen einer Bekannten, die ihn vom Flughafen abholte.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hannover