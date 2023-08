Stand: 17.08.2023 08:03 Uhr Festgefahrener Mähdrescher auf dem Südschnellweg geborgen

Ein Mähdrescher, der sich am Mittwochmorgen an einer Baustelle auf dem Südschnellweg in Hannover festgefahren hat, ist am Abend geborgen worden. Nach Polizei-Angaben musste die B3 für die Aktion rund viereinhalb Stunden voll gesperrt werden. Für die Bergung hätten unter anderem Teile der Beton-Leitwand mit einem Kran herausgehoben werden müssen, teilte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit. Der Unfall des Mähdreschers hatte auf dem Südschnellweg zeitweise für einen kilometerlangen Stau gesorgt.

