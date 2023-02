Stand: 06.02.2023 10:57 Uhr Falschgeld: Jugendlicher wechselt unechte 50-Euro-Scheine

In Celle ermittelt die Polizei in einem Fall von mutmaßlichem Betrug mit Falschgeld. Demnach soll ein 15-Jähriger aus Unterlüß am vergangenen Mittwoch versucht haben, falsche 50-Euro-Scheine bei Passanten zu wechseln, wie die Polizei am Montag mitteilte. In einem Fall habe der 15-Jährige zunächst Erfolg gehabt, als ein 63-Jähriger die Scheine umtauschte. Anschließend habe der Geschädigte aber festgestellt, dass es sich um Falschgeld handeln könnte. Daraufhin verständigte er die Polizei. Fahnder ermittelten den 15-Jährige und entdeckten bei ihm weiteres Falschgeld.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 01.02.2023 | 15:00 Uhr