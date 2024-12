Erneut Warnstreik bei Regiobus in Hannover Stand: 03.12.2024 22:08 Uhr Vor der dritten Verhandlungsrunde am kommenden Freitag hat die Gewerkschaft ver.di Beschäftigte von RegioBus in der Region Hannover zu einem weiteren Warnstreik aufgerufen. Die Stadtbahnen sind nicht betroffen.

RegioBus rechnet von Betriebsbeginn am frühen Mittwochmorgen um 3 Uhr bis Betriebsschluss am Donnerstag um 3 Uhr mit erheblichen Ausfällen. Besonders betroffen sind demnach die stark frequentierten sprintH-Linien (Buslinien 300, 400, 500, 600, 700 und 900), die komplett entfallen. Einige Linienfahrten würden von Subunternehmen der RegioBus durchgeführt, heißt es in einer Mitteilung. Verbindliche Anschlüsse oder durchgängige Hin- und Rückfahrten auf den gleichen Linien könnten jedoch nicht gewährleistet werden. RegioBus empfiehlt daher, auf alternative Verkehrsmittel umzusteigen und die Fahrten entsprechend neu zu planen. Der reguläre Fahrbetrieb werde am Donnerstagmorgen wieder aufgenommen.

Ver.di will Druck auf Arbeitgeber erhöhen

Am Hauptbahnhof werde ein Info-Stand eingerichtet, um Fahrgäste über die Hintergründe des Streiks zu informieren, teilte ver.di am Dienstag mit. Zudem ist in Hannover ein Demonstrationszug rund um den Hauptbahnhof geplant, der mit einer Abschlusskundgebung am ZOB enden soll. Mit dem Warnstreik wolle ver.di vor der dritten Verhandlungsrunde am kommenden Freitag den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Bereits die zweite Verhandlungsrunde zum Eisenbahntarifvertrag (ETV) zwischen ver.di und dem Arbeitgeberverband AGVDE war zuvor ergebnislos geblieben. Die Verhandlungen betreffen etwa 5.500 Beschäftigte in Omnibusbetrieben, dem Schienennahverkehr und Güterbahnen in sechs Bundesländern, darunter Niedersachsen und Schleswig-Holstein. In der Region Hannover hatte es zuletzt Anfang November einen zweitägigen Warnstreik bei RegioBus gegeben.

