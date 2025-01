Elfjährige vermisst: Polizei setzt Suche nach Mädchen fort Stand: 19.01.2025 12:01 Uhr Ein elfjähriges Mädchen aus Barsinghausen ist seit dem 12. Januar vermisst. Am Wochenende gibt es laut Polizei keine neue Spur. Man setze die Suchmaßnahmen fort, sagte ein Sprecher dem NDR Niedersachsen.

Die Polizei geht von keiner "unmittelbaren Gefährdung" des Mädchens aus, sagte der Sprecher dem NDR. Die Ermittler vermuten demnach, dass Milana T. ausgerissen ist. Die Polizei hat das Foto des Mädchens an alle Streifenwagenbesatzungen in Niedersachsen geschickt. Außerdem seien Beamte unterwegs, die alle Kontakte des Mädchens befragen. Wenn belastbare Hinweise eingehen, könnten bei der Suche auch Hunde und Hubschrauber zum Einsatz kommen, sagte der Sprecher. Die Ermittler bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05105) 523-115 bei der Polizei zu melden.

Personenbeschreibung von Milana T.

Größe: 150 bis 160 Zentimeter

glatte, lange, blonde Haare

möglicherweise schwarze Kleidung

Letzter bekannter Aufenthaltsort: Eine Jugendeinrichtung in Barsinghausen

Zeugen haben das Mädchen zuletzt am vergangenen Sonntag in einer Jugendeinrichtung gesehen. In den Mittagsstunden bemerkte eine Mitarbeiterin, dass das Mädchen fehlt und alarmierte die Polizei. Seitdem ist die Elfjährige verschwunden. Erste Suchmaßnahmen rund um die Einrichtung sowie im Umfeld blieben erfolglos. Am Freitag entschloss sich die Polizei, öffentlich mit einem Foto nach Milana T. zu suchen.

