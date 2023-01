Stand: 02.01.2023 22:19 Uhr Celle: Auto prallt gegen Hauswand - mehrere Verletzte

In der Altstadt von Celle hat ein Auto mehrere Menschen erfasst und ist danach in die Wand eines Fachwerkhauses gefahren. Der 70 Jahre alte Fahrer habe wegen eines medizinischen Notfalls das Bewusstsein verloren, sagte ein Sprecher der Polizei Celle. Daraufhin habe seine Beifahrerin ins Lenkrad gegriffen und den Wagen durch die Fußgängerzone gelenkt. Dabei seien drei Menschen schwer verletzt worden, eine Person darunter womöglich lebensbedrohlich. Zwei weitere Personen wurden leicht verletzt als sie dem Wagen auswichen. Schließlich prallte das Auto gegen ein Fachwerkhaus. Der Fahrer und die Verletzten kamen in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung. Das Auto wurde sichergestellt.

