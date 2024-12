Brand in Keller von Klinik: Mann schwer verletzt Stand: 14.12.2024 15:13 Uhr Im Krankenhaus Friederiekenstift Hannover ist unterhalb der zentralen Notaufnahme ein Feuer ausgebrochen. Ein Mann wurde leblos von der Feuerwehr ins Freie gerettet. In einem Kellerflur war Wäsche in Brand geraten.

Laut Polizei war der Brand in der Nacht zu Samstag um 4.33 Uhr zunächst automatisch gemeldet worden. Kurz danach haben Krankenhausmitarbeiter der Feuerwehr zufolge telefonisch von Rauch und Feuerschein im Keller berichtet. Gebrannt hatten Wäschestücke in einem Kellerflur unterhalb der zentralen Notaufnahme, teilte die Polzei mit. Laut Feuerwehr kam es vor Ort zu einer starken Rauchentwicklung. In dem Rauch befand sich laut Polizei ein lebloser Mann, der von der Feuerwehr ins Freie gerettet worden sei. Er sei vom Rettungsdienstes versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in einen nicht betroffenen Bereich des Krankenhauses gebracht worden. Durch das Feuer seien an der Kellerdecke verlaufende Versorgungsleitungen beschädigt worden - der Betrieb der zentrale Notaufnahme wurde den Angaben zufolge einschränkt.

Rauch verteilt sich über Aufzugschächte

Bereits um 4.59 Uhr wurde der Brand der Polizei zufolge gelöscht. Allerdings habe sich der Rauch über die Aufzugschächte in darüber liegende Bereiche verteilt - bis in das fünfte Obergeschoss. Geruchsbelästigungen und Sichtbehinderungen seien die Folge gewesen. Etwa 25 Patienten aus dem Haus sind laut Feuerwehr vorsorglich in sicherere Bereiche gebracht worden. In anderen Bereichen konnten die Patienten den Angaben zufolge sicher in ihren Zimmern bleiben. Patienten wurden nicht verletzt, so der Sprecher. Mit speziellen Druckbelüftungsgeräten hat die Feuerwehr anschließend der Polizei zufolge Brandgase aus dem Gebäude geblasen. Die Brandursache ist noch unklar.

