Stand: 14.06.2023 08:37 Uhr Auto mit fünf Insassen überschlägt sich - 18-Jähriger stirbt

Ein schwerer Unfall hat sich in der Nacht zu Mittwoch zwischen Jeinsen und Pattensen (Region Hannover) ereignet: Ein Auto ist aus bislang unbekannter Ursache von der Landstraße abgekommen und hat sich auf einem Feld überschlagen, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Fünf Menschen saßen den Angaben zufolge in dem Fahrzeug. Der 18-jährige Beifahrer kam ums Leben. Eine 15-Jährige, eine 17-Jährige und ein 28-Jähriger, die ebenfalls im Auto saßen, wurden schwer verletzt. Die 15-Jährige schwebt den Angaben zufolge in Lebensgefahr. Der 23 Jahre alte Fahrer wurde lediglich leicht verletzt. Ein Spaziergänger hatte den Unfall laut Polizei beobachtet und die Rettungskräfte alarmiert. Die Beamten ermitteln jetzt wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung und bitten Zeugen, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109 18 88 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.06.2023 | 06:30 Uhr