Stand: 06.01.2023 14:55 Uhr Alfeld: Mann durch Messerstich lebensgefährlich verletzt

Ein 39-Jähriger soll am Donnerstagabend in Alfeld (Landkreis Hildesheim) einem Mann mit einem Messer in den Bauch gestochen haben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Demnach wurde der 42-Jährige lebensbedrohlich verletzt, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge waren die beiden Männer alkoholisiert und hatten miteinander gestritten. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Er soll bislang die Aussage verweigert haben und sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.

