Abbiegeunfall in Auhagen: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 62-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Auhagen (Landkreis Schaumburg) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hat der Mann am vergangenen Freitag versucht, ein Auto zu überholen. Die 57-jährige Fahrerin wollte jedoch nach links abbiegen, übersah den Motorradfahrer und stieß mit ihm zusammen. Zeugen des Unfalls erklärten laut Polizei, dass der Motorradfahrer bereits zuvor mehrere Autos riskant überholt hatte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro.

