Stand: 11.06.2023 17:05 Uhr 18-Jährige in Hannover mit Messer bedroht und ausgeraubt

Zwei Männer im Alter von 24 und 28 Jahren sollen am Freitag eine 18-Jährige auf einem Spielplatz im hannoverschen Stadtteil Linden-Mitte mit einem Messer bedroht und ausgeraubt haben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, flüchteten die Angreifer anschließend. Die Polizei leitete eine Fahndung ein. Wenig später fielen den Einsatzkräften zwei Männer auf, die zu der Täterbeschreibung passten. Bei der Durchsuchung des 24-Jährigen fanden die Beamten den Angaben zufolge ein Messer. Die beiden mutmaßlichen Täter wurden in die Polizeidienststelle gebracht. Dort stellte sich heraus, dass gegen den 28-Jährigen ein Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Verbindung mit gefährlicher Körperverletzung aus dem Jahr 2020 vorlag. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Hannover gebracht. Der 24-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

